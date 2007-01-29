Украина вошла в 10-ку лучших производителей контрафакта

Мировые компании ставят Украину на 9-е место в рейтинге стран, которые производят контрафактную продукцию.

Как передает РИА «Новости», руководители крупных мировых компаний были опрошены по заказу Международной торговой палаты (МТП). В опросе участвовали руководители 48 крупных компаний, работающих в различных секторах мировой экономики. Точные данные о количестве участников и соотношение голосов в опросе не приводятся.

По данным опроса, Россия и Китай занимают первые места в мире по производству контрафактной продукции и пиратству. За ними следуют Индия, Бразилия, Индонезия, Вьетнам, Пакистан, Турция и Украина.

"Перечисление этих стран свидетельствует о том, что это действительно проблема мирового масштаба, и она требует глобального решения. Недостаточно сосредоточиться только на одном или двух проблемных регионах", - считает генеральный секретарь МТП Ги СЕББАН (Guy Sebban).

В понедельник в Женеве проходит встреча руководителей крупных компаний из разных стран, которые намерены обсудить результаты этого опроса и разработать новый план борьбы с пиратством и производством контрафактной продукции.

Участники опроса считают, что эта борьба должна быть ужесточена на уровне правительств, которые обязаны более строго следить за соблюдением законов по охране интеллектуальной собственности.

По данным опроса, в борьбе с контрафактной продукцией и пиратством наиболее преуспели США, Великобритания, Германия и Франция. В первую "десятку" также вошли Япония, Канада, Швейцария, Нидерланды, Сингапур и Австралия.

Встреча бизнес-сообщества проходит накануне третьего Глобального конгресса по борьбе с контрафактом и пиратством, который пройдет в Женеве 30-31 января. Организаторами конгресса выступили Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Интерпол и Всемирная таможенная организация.