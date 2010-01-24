Подведены итоги рождественско-новогоднего конкурса «Оберег»

В Луцке подведены итоги VII областного конкурса рождественско-новогодней атрибутики «Оберег».

Как передает корреспондент УНИАН, 58 участников конкурса старшей и младшей возрастных категорий из Камень-Каширского, Киверцевского, Ковельского, Локачинского, Турийского районов и города Луцка подали свыше 70 работ, при создании которых проявили глубокое знание народных традиций, творческую фантазию и активность.

Победителями стали участники предыдущих конкурсов, воспитанники образцового коллектива «Житечко» Купичевской ООШ Турийского района, руководитель которого известная в Украине и мире мастер по изготовлению соломенных поделок Мария КРАВЧУК. Также среди победителей – студенты-пятикурсники Института искусств Волынского национального университета имени Леси Украинки, педагоги и воспитанники художественных студий городских и районных внешкольных заведений, а также ученики разного возраста общеобразовательных школ.

Остальных участников конкурса отметили дипломами, благодарностями, ценными подарками и призами. Работы победителей, по условиям конкурса, пополнят фонды музея и будут экспонироваться на выставках.