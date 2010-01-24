Луценко про выборы, массовые акции, Майдан, права и провокации
21:25, 24 января 2010Общество
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"Столкновений мы не допустим"
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что милиция будет реагировать жестко на любые нарушения во время массовых акций после второго тура президентских выборов.
Об этом министр заявил в интервью УНИАН в Яремче Ивано-Франковской области.
«Мы знаем о возможных массовых акциях на площадях городов, в том числе в Киеве, но к этому относимся очень спокойно, потому что это - конституционное право граждан. Я как человек, сам пришедший с Майдана, полностью поддерживаю право любого человека демонстрировать свои убеждения и отстаивать свои права. Но никаких столкновений мы не допустим. Причем, жестко не допустим. Провокаций – аналогично», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
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