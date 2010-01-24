Луценко про выборы, массовые акции, Майдан, права и провокации

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что милиция будет реагировать жестко на любые нарушения во время массовых акций после второго тура президентских выборов.

Об этом министр заявил в интервью УНИАН в Яремче Ивано-Франковской области.

«Мы знаем о возможных массовых акциях на площадях городов, в том числе в Киеве, но к этому относимся очень спокойно, потому что это - конституционное право граждан. Я как человек, сам пришедший с Майдана, полностью поддерживаю право любого человека демонстрировать свои убеждения и отстаивать свои права. Но никаких столкновений мы не допустим. Причем, жестко не допустим. Провокаций – аналогично», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.