600 преступлений в бюджетной сфере выявлено в Донецкой области

В Донецкой области в 2009 году правоохранители выявили более 600 преступлений в бюджетной сфере, в том числе 117 хищений и 120 фактов взяточничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, общая сумма похищенных и использованных не по целевому назначению бюджетных средств в выявленных в 2009 году преступлениях составила 16,7 млн. грн.

В облУВД отметили, что из этой суммы было возмещено 13,4 млн. грн.