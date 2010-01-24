600 преступлений в бюджетной сфере выявлено в Донецкой области
20:20, 24 января 2010Общество
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ГУ МВД подытожило 2009 год
В Донецкой области в 2009 году правоохранители выявили более 600 преступлений в бюджетной сфере, в том числе 117 хищений и 120 фактов взяточничества.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
Согласно сообщению, общая сумма похищенных и использованных не по целевому назначению бюджетных средств в выявленных в 2009 году преступлениях составила 16,7 млн. грн.
В облУВД отметили, что из этой суммы было возмещено 13,4 млн. грн.
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