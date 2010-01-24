В Крыму стали больше красть и меньше убивать

Количество преступлений, совершенных в 2009 году на территории крымской автономии, возросло на 15% - до 22,8 тысячи, это произошло в основном за счет краж.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК.

"Краж зарегистрировано на 69% больше, чем в 2008-м. Это связано с внесением изменений в законодательство об уменьшении суммы убытков, при которой наступает уголовная ответственность", - отметили в пресс-службе.

В то же время "некоторое увеличение" разбоев и грабежей в Крыму прокуратура связывает "с кризисными явлениями в экономике".

"Есть и положительные моменты. В автономии за год совершено меньше убийств", - добавили в пресс-службе прокуратуры.