Сегодня в городе Тлумач Ивано-Франковской области состоялся фестиваль «Покутська розколяда».

Об этом УНИАН сообщили в отделе внутренней политики Тлумачской райгосадминистрации. Праздничное действо состоялось с участием представителей областной власти, руководителей района и общественности города. На фестиваль прибыли художественные любительские коллективы области из покутского региона, а также выступили с поздравлениями художественные группы из других регионов - Гуцульщины, Бойковщины и Ополья. Любительские коллективы показали весь цикл рождественского празднования: Рождество, Меланка, Старый Новый Год, Йордан. Каждый регион демонстрировал свои колядки и щедровки. Участников фестиваля наградили грамотами и ценными подарками.