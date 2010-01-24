Умер Леонид Нечаев

В Москве на 71-м году жизни скончался режиссер детского кино Леонид Нечаев, наиболее известный такими фильмами как "Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку", "Рыжий, честный, влюблённый", "Проданный смех", "Питер Пэн".

"Отец скончался сегодня ночью после инсульта", - сообщила дочь режиссера Анастасия.

17 лет он проработал на "Беларусфильме", в минском Музее кино творчеству Нечаева посвящен отдельный зал.