Луценко: директора ПК "Украина" сменили не за бюллетени, а за паспорта

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что в пятницу в помещении полиграфического комбината «Украина» находились депутаты от Партии регионов.

Об этом министр заявил в интервью УНИАН в городе Яремче Ивано-Франковской области.

«Ситуация в действительности не такая, как ее пыталась преподнести Партия регионов. Речь идет не о бюллетенях, речь идет об отстаивании бизнеса близкого к этой партии. Ни о каких дополнительных тиражах (бюллетеней) речи быть не может», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, «дело в том, что полиграфкомбинат «Украина», в частности печатает паспорта и другие документы строгой отчетности для государственных нужд. Народный депутат Украины Василий ГРИЦАК, близок к консорциуму «Единая государственная автоматизированная паспортная система” (ЕГАПС), который отказался печатать паспорта в январе. В результате сегодня у нас 60 тыс. граждан заплатили деньги, но не могут получить паспорт, потому что ЕГАПС, фактически используя свое монопольное положение и влияние на бывшего директора полиграфического комбината «Украина», отказывается выполнять свои обязанности без предварительной оплаты. Поэтому Министерство финансов, в чьем подчинении находится полиграфкомбинат «Украина», сменил директора».

«Речь идет о том, что монополия ЕГАПС на печатание паспортов будет разорвана», - отметил он.

В то же время министр сказал, что МВД получило предложения от ряда иностранных структур, в частности, из Германии и Италии, которые выразили свою готовность заключить договор о предоставления услуг для печатания паспортов.

«Подконтрольный ЕГАПСу бывший руководитель полиграфкомбината «Украина» отказывается в этом принимать участие. Именно поэтому туда и приехал народный депутат В.ГРИЦАК со своими коллегами, чтобы заблокировать этот процесс, который может разорвать его монопольный бизнес», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 января народный депутата из Партии регионов В.ГРИЦАК заявил «о незаконных действиях со стороны Кабинета министров» по смене руководства полиграфического комбината «Украина» с целью печати дополнительных 1,5 млн. бюллетеней в пользу кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО.

В частности, по имеющейся у него информации, целью штаба кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО является смена руководства полиграфического комбината «Украина», в результате чего новые руководители должны обеспечить незаконную печать дополнительно 1,5 млн. бюллетеней, которые будут использованы во втором туре выборов Президента в пользу кандидата Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время член фракции БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО отметил, что заявления Партии регионов о том, что БЮТ пытается напечатать 1,5 млн. лишних бюллетеней перед вторым туром выборов, является ничем иным, как «дезинформацией с элементами провокации». «Регионалы распустили эти сплетни, чтобы нагнать истерику и легализовать печать бюллетеней за своего кандидата ЯНУКОВИЧА», - сказал В.ПИЛИПЕНКО.