Винницагаз призывает остановить "преступную деятельность"

Коллектив ОАО «Винницагаз» призывает руководство государства, правоохранительные органы и НАК «Нафтогаз Украины» остановить «преступную деятельность отдельных должностных лиц ДП «Нафтогазмережи».

Об этом говорится в пресс-релизе Открытого акционерного общества по газоснабжению и газификации «Винницагаз», переданном УНИАН.

Как отмечается в документе, «руководители межрайонных отделений посредника в регионе пытаются рейдерским путем завладеть административными зданиями ОАО «Винницагаз», используя криминалитет для запугивания людей, а иногда и прибегая к избиениям сотрудников нашей компании в районах области».

По информации ОАО «Винницагаз», в г. Жмеринке 21 января 2010 года работники «Нафтогазмереж» «от угроз перешли к откровенно бандитским действиям, в результате которых работники ОАО «Винницагаз» получили телесные повреждения различной степени тяжести, один человек до сих пор находится в больнице».

Кроме этого, сообщает «Винницагаз», на территории Гайсинского регионального управления на одном из отрезков газопровода неизвестными лицами был вырезан кусок трубы, что могло послужить причиной взрыва газа на данном участке. За последние два месяца нарушений такого рода в области было зафиксировано более десяти, с несанкционированными отключениями, или с повреждением сетей, либо с вмешательством третьих лиц в работу УГР.

Неоднократные обращения в местные органы власти, милиции и прокуратуры на местах по каждому из нарушений во всех районах области не имели никакой реакции, отмечает «Винницагаз». По поводу событий в Гайсине и избиению работников Жмеринского УГХ направлены обращения предприятия в прокуратуру области, Генпрокуратуру, СБУ в Винницкой области, а также председателю Винницкой ОГА Александру ДОМБРОВСКОМУ.

При этом профсоюз ОАО «Винницагаз» призывает коллег из профсоюзов всех ОАО Украины, обратиться к власти с требованием немедленного вмешательства в эту «ужасную ситуацию, когда газовики начали физически уничтожать друг друга, а до уничтожения газовой отрасли остается лишь шаг».

Авторы документа «вынуждены констатировать, что деятельность должностных лиц «Нафтогазмереж» в Винницкой области, по согласованию первых должностных лиц НАКа, не только разбалансировала газоснабжения региона, но и может привести к массовым техногенным авариям. Уже сейчас понятно, что ради контроля над денежными потоками и «трубой» в регионе представители посредника при поддержке криминалитета будут использовать самые грязные методы и силовые провокации».

В ОАО «Винницагаз» считают, что «такая деятельность не имеет ничего общего с декларируемыми планами Кабинета министров, руководителей «Нафтогаза Украины» «навести порядок в газораспределительной отрасли».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 10 июня 2009 года издал постановление № 775 “О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей”. Данным постановлением Кабмин передал на баланс «Нафтогазмережам» имущество государственных газораспределительных сетей.

23 декабря 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом прекратил действие решения Кабинета министров о передаче дочерней компании «Нафтогаза» имущества государственных газораспределительных сетей.

Кроме того, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО опротестовал постановление Кабинета министров Украины № 775 о передаче государственных газораспределительных сетей дочернему предприятию НАК «Нафтогаз Украины» - «Нафтогазмережи».