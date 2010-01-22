Сегодня 32 года со дня самосожжения Олексы Гирныка

Сегодня в Калуше Ивано-Франковской области у мемориальной доски Олексе Гирныку прошло вече памяти, приуроченное к 32-й годовщине совершения им акта самосожжения на Чернечей горе в Каневе.

Об этом сообщили УНИАН в Калушском городском совете.

В вече приняли участие представители городского и районного совета, представители правых партий, родственники погибшего, жители города. Минутой молчания почтили память Героя Украины и возложили венки и цветы к мемориальной доске.

Ораторы говорили о жертвенном подвиге своего земляка, который «будил нацию к воле и независимости Украины». По мнению выступающих, Олекса Гирнык пробудил нацию, и его самопожертвование не было бесполезным. Они призвали собравшихся «беречь национальные интересы и сохранять украинскую независимость, которая в настоящее время в очередной раз под угрозой».

Справка УНИАН. Украинский патриот из Калуша (биография на Википедии) в ночь с 21 на 22 января 1978 года сжег себя на Чернечей горе у могилы Тараса Шевченко в Каневе в знак протеста против политики русификации Украины.

В листовках, которые он разбрасывал вокруг себя, О.Гирнык писал: «Протест против российской оккупации в Украине! Протест против русификации украинского народа! Да здравствует Самостоятельное Соборное Украинское Государство! Советская, но не русская, Украина – для украинцев! По случаю 60-летия провозглашения самостоятельности Украины Центральной Радой 22 января 1918 года 22 января 1978 года в знак протеста сжег себя Гирнык Олекса из Калуша. Только таким способом можно протестовать в Советском Союзе!»…

Олексе Гирныку присвоено звание Герой Украины (посмертно).