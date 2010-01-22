Жительница Крыма получила срок за провоз прослушки из Китая

40-летняя жительница Симферополя за контрабанду специальных технических средств, относящихся к «товарам двойного использования», приговорена к трем с половиной годам лишения свободы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления Службы безопасности Украины.

В июне прошлого года крымчанку, прибывшую авиарейсом из Китая, задержали в аэропорту «Симферополь» сотрудники СБУ и таможни.

«В таможенной декларации пассажирки указывалось, что в ее багаже находятся зарядные устройства к телефонам и шариковые ручки на сумму около 500 долл.», - сказано в сообщении.

На самом деле в сумках оказались специальные технические средства, предназначенными для негласного сбора и хранения видео- и аудиоинформации (радиомикрофоны, видеодекодеры и так далее). «Спецтехника была изготовлена в виде шариковых ручек, розеток, брелоков и пуговиц, зарядных устройств к телефонам. Из трех сумок правоохранители извлекли 351 устройство стоимостью более 400 тыс. грн.», - отметили в СБУ.

Женщина утверждала, что летала в Пекин за партией одежды и обуви, в Китае к ней «обратились соотечественники с просьбой переправить партию спецтехники в Симферополь», ее предупредили, что груз лучше не декларировать, а выдать за сувениры и запчасти к мобильным телефонам. «Партию своего товара предпринимательница отправила загодя, а технику повезла в дорожной сумке и в качестве ручной клади, надеясь, что на багаж никто не обратит внимания», - сказано в сообщении.

Суд, изучив материалы следствия, признал крымчанку виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «контрабанда».

Приговор вступил в законную силу.