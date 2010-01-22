Из-за сильных морозов закроются школы в Харькове

В Харькове из-за сильных морозов из понедельника, 25 января, приостанавливается учеба в школах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы - директора Департамента здравоохранения и социальных вопросов Игоря ШУРМУ.

По его словам, учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных школах с 25 января до особого распоряжения прекращается в связи с тем, что, по данным Гидрометцентра, температура воздуха в Харькове опустится ниже минус 20 градусов.

«В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, учебный процесс приостановлен с целью не допустить обмораживание и переохлаждение, которые могут стать причиной появления простудных заболеваний. В школах ограничивается проведение культурно-массовых мероприятий», - отметил И.ШУРМА.

Дошкольные учебные учреждения будут работать в обычном режиме. Вести ли туда своих детей, родители будут решать сами, говорится в сообщении.