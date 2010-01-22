Прокуратура требует от Черновецкого почистить Киев от льда и снега

17:36, 22 января 2010
Общество
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Травмы, ДТП, заторы и т.д.

Женщина проходит мимо сугроба льда рядом с территорией одного из рынков в Киеве. 21 январяПрокуратура Киева внесла представление в Киевскую городскую государственную администрацию, в котором указано на продолжительное непринятие мер по устранению последствий снегопада.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В частности, прокуратура обращает внимание на несвоевременное выполнение работ коммунальных предприятий столицы, что привело к осложнению передвижения у домов, травмирование людей, увеличение дорожно-транспортных происшествий, образование заторов, повреждение электросетей и тому подобное.

В представлении пордчеркивается неэффективная работа оперативного городского штаба по подготовке городского хозяйства к зимнему периоду, нескоординированная деятельность коммунальных предприятий столицы, а также поднимается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

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