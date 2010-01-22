В Одессе накрыли порностудию, работавшую в режиме on line

Сотрудники одесской милиции разоблачили преступную группу лиц, организовавших порностудию с трансляцией через сеть Интернет "событий" в режиме реального времени.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

По данным ДСО, в состав преступной группы входили: 38-летняя женщина, исполнявшая функции организатора, 23-летний соучастник - администратор и 15 девушек - исполнителей, в возрасте от 18 до 23 лет.

У каждого члена группы были четко определенные обязанности. В частности, организатор заманивала девушек и проводила их подбор для работы моделями на арендованных квартирах, в так называемых веб-студиях. Также в обязанности организатора входил контроль оплаты услуг Интернет-провайдера и начисление "заработной платы". Администратор учила моделей работе с компьютером в режиме “on line” и общению с “клиентами” порнографических сайтов на английском языке.

С помощью компьютерной техники и видеокамер девушки "работали" в три смены по 8 часов. Девушка-модель по заказу клиента выполняла его эротичные желания в реальном времени. За смену модель могла заработать около тысячи долларов США.

Для получения денег за просмотр “эротичного шоу” организатор на свое имя открыла счет в иностранном банке. Именно туда клиенты перечисляли средства за просмотр “частного шоу”, которое исполняли девушки. Полученные на счет деньги снимались с помощью электронной карточки и делились пополам между исполнителем и администратором.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции было установлено, что распространение “частных порно-шоу” проходило в арендованных квартирах в Одессе по четырем адресам на протяжении полутора лет.

У задержанных девушек изъяты вещественные доказательства, проведена экспертиза, подтвердившая, что распространяемая видеопродукция содержит элементы порнографии.

По этим фактам возбуждено уголовное дело по ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт распространения порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.