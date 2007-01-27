Смешко подозревает, что Ющенко отравили на даче руководителя «Фокстрота»

Бывший начальник Службы безопасности Украины Игорь Смешко в интервью газете «Факты и комментарии» заявил, что Виктор Ющенко не мог быть отравлен во время встречи с ним в доме заместителя главы СБУ Сацюка, и попытался обосновать свою версию. Среди прочего Смешко сказал, что в тот роковой день, 5 сентября 2004 года Ющенко дважды ел в чужих домах. В первый раз – в компании одного из руководителей фирмы «Фокстрот». Причем, именно там, по словам Смешко, безопасность продуктов никто не контролировал. И там же Ющенко подали персональное блюдо – форель, которую никто кроме него не ел.

«Как мне стало известно уже позднее, приблизительно за полтора часа до ужина на даче Сацюка, в тот же вечер, 5 сентября 2004 года, Виктор Андреевич ужинал на даче одного из руководителей фирмы «Фокстрот», - рассказал экс-начальник СБУ. - Как мне рассказал один из участников того ужина, какие-либо специальные мероприятия по безопасности там также никем не проводились. Пищу, которую употреблял там Виктор Андреевич, никто перед этим также не пробовал, и ели там не «из одного казана», а для Ющенко даже подавали отдельное порционное блюдо - форель...»

Сацюк напомнил и о том, что «через два с половиной месяца после ужина 5 сентября на даче Сацюка Виктор Андреевич снова по своей собственной инициативе решил встретиться со мной. В драматический для истории Украины день, 24 ноября 2004 года, в ходе той новой встречи, но уже на служебной квартире СБУ, он также употреблял пищу в кругу моих подчиненных и своих друзей. Я тогда, правда, опоздал на эту очередную встречу, но мои подчиненные уже успели накрыть стол... Происходило это, заметьте, в то время, когда «преступная власть» была публично обвинена оппозицией в попытке «политического убийства» кандидата в президенты Ющенко...»

Но для СБУ на тот момент было важно «сохранить контроль над ситуацией, обеспечить сохранение диалога оппозиции с действующим в стране законным Президентом и не допустить первого случайного или спровоцированного выстрела».

Кроме того, Смешко утверждает, что ссылки на, якобы, точно установленное экспертами время попадания диоксина в организм тогдашнего кандидата в президенты, лишены каких бы то ни было оснований.

«Даже если и взять за дату отсчета 5 сентября 2004 года, то почему отравление именно пловом на даче Сацюка? И почему, например, не форелью в помещении у одного из руководителей фирмы «Фокстрот» за полтора-два часа до употребления плова у Сацюка? Только потому, что во время употребления, например, той же форели, не присутствовали представители так называемой «преступной власти», а были только «родные и друзья»? Но наука, насколько известно, отнюдь не доказывает, что круг и качество присутствующих во время приема пищи людей влияют на процесс действия диоксина на организм конкретного человека...

Кроме того, кто сумел установить точное время попадания диоксина в организм пострадавшего с разницей в несколько часов? Ведь если бы это открытие произошло, тогда бы не только Украина, но и весь мир должны были узнать имя этого ученого - научного героя, достойного звания лауреата Нобелевской премии. Дело в том, что при сложившихся обстоятельствах любой научный специалист, не имеющий точных данных официальной судебно-медицинской экспертизы на протяжении года со дня события (или, предположим, даже имеющий на руках юридически правильно оформленное лабораторное исследование через год после этого), не смог бы сделать официальный вывод о точном времени попадания диоксина в организм человека. За исключением, безусловно, провидца или загадочным образом мотивированного иностранца, который должен быть абсолютно уверен, что не будет нести никакой юридической ответственности на территории Украины за свои выводы...»

Обком