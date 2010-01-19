На Днепропетровщине поддержали Януковича и Тигипко

Лидером президентских выборов в Днепропетровской области, по информации ЦИК, является Виктор ЯНУКОВИЧ, за которого проголосовали 41,68% избирателей (746 тысяч чел.) по итогам обработки почти 98% бюллетеней из 17 избирательных округов региона.

Как передает корреспондент УНИАН, на втором месте находится Сергей ТИГИПКО, которого поддержали свыше 22,5% избирателей; на третьем – Юлия ТИМОШЕНКО (почти 15%), на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК (6,5%).

Дальше идут Петр СИМОНЕНКО (4,66), Владимир ЛИТВИН (1,42) и Виктор ЮЩЕНКО (1,23).

В.ЯНУКОВИЧ стал первым во всех округах, кроме двух (Октябрьский и Бабушкинский район в Днепропетровске), где лидирует С.ТИГИПКО. С.ТИГИПКО второй в 11 округах и третий в тех четырех, где второй результат за Ю.ТИМОШЕНКО. Вся остальная «бронза» (13 округов) также за Ю.ТИМОШЕНКО.

А.ЯЦЕНЮК - четвертый везде, кроме пгт Васильковка. П.СИМОНЕНКО - везде пятый, кроме пгт Васильковка. В.ЛИТВИН - шестой везде, кроме шести округов в г.Днепропетровске, где эту позицию занял А.ГРИЦЕНКО. ЮЩЕНКО - седьмой (кроме двух 8-х и одного 9-го места).