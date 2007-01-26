Новая одесская тюрьма будет лучшей в Украине

В Одессе на месте комплекса исправительных учреждений будет построен квартал жилых домов и торгово-развлекательный комплекс.

Как передает корреспондент УНИАН, такой проект поддержали сегодня большинство депутатов Одесского областного совета, которые обсуждали на заседании координационного совета по вопросам иностранных инвестиций проблему выноса за пределы города исправительно-трудовых колоний №№ 14, 51 и 74.

На заседании координационного совета народный депутат Украины Олег РАДКОВСКИЙ внес предложение построить современный тюремный комплекс в одном из северных районов области. «Речь идет о создании первой в Украине тюрьмы по европейским стандартам», - подчеркнул О.РАДКОВСКИЙ. Общая стоимость проекта, по его словам, 100 млн. долл., а инвесторами выступят холдинг «Берег-Групп» и Американский трастовый фонд.

Предположительный срок завершения всего комплекса строительных работ – 2011 год.

Выступая на заседании координационного совета, начальник Одесского облуправления охраны недвижимых объектов культурного наследия Наталья ШТЕРБУЛЬ отметила, что одно из зданий является памятником архитектуры – это так называемый «тюремный замок». В этом строении, по мнению инициаторов проекта, можно разместить торговый комплекс и детские аттракционы.