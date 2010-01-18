Кому достались «Золотые глобусы»

Мэрил СТРИП получила "Золотой глобус" за роль в фильме "Джули и Джулия" в жанре комедии и мюзикла.

Об этом сообщает РИА «Новости»,отметив, что церемония вручения наград "Золотой глобус", которая по значимости для мира кино уступает только "Оскару", проходит в США.

Лучшей драматической актрисой года названа Сандра БУЛЛОК за фильм "Невидимая сторона".

Джеймс КЭМЕРОН получил "Золотой глобус» как лучший режиссер за фильм "Аватар", который также назван лучшей драмой года. Картина номинирована на "Золотой глобус" четырежды. Действие эпической драмы разворачивается на планете Пандора и представляет собой версию цивилизационной войны за ресурсы. Бюджет фильма составил 237 млн. долл., кассовые сборы превысили 1,6 млрд. долл.