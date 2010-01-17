В БЮТ говорят, что ПР уже вербует студентов на акции

Партия регионов массово собирает по киевским общежитиям студентов для участия в завтрашних акциях «регионалов» возле Центральной избирательной комиссии и на Майдане Незалежности.

Об этом заявил народный депутат от БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ, ссылаясь на информацию, полученную от самих студентов, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

Он утверждает, что Партия регионов обещает студентам заплатить за участие в митингах по 250 грн.

«Студентов вербуют в общежитиях пединститута им. Драгоманова, Национального автодорожного университета и многих других», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

В связи с этим он выразил предположение, что «регионалы» готовятся в понедельник, 18 января, к массовым провокациям.

Как сообщал УНИАН, представители Партии регионов установили палатки возле главных государственных учреждений в Киеве.

В частности, начальник Департамента общественной безопасности МВД Украины Владимир МАЕВСКИЙ напомнил, что в начале января КГГА дала разрешения на проведение массовых мероприятий (встречи с избирателями, народными депутатами, в частности, от Партии регионов) возле Верховной Рады, Кабинета министров, Секретариата Президента, ЦИК.

Таким образом, возле этих учреждений находится около 126 палаток. «Нарушений на зафиксировано, но наряды приближены, чтобы обеспечить охрану правопорядка», - сказал В.МАЕВСКИЙ.