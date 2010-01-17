Милиция выводит на улицы резерв «Беркута» и внутренних войск

По всей Украине с сегодняшнего вечера и на протяжении ночи за счет резерва усиливаются патрулирование и охрана общественного порядка в связи с подсчетом голосов избирателей на выборах Президента и доставкой бюллетеней в окружные избирательные комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Департамента общественной безопасности МВД Украины Владимир МАЕВСКИЙ.

«Учитывая вечернее время, нами усиливается по всей Украине на улицах, в общественных местах, возле избирательных участков за счет патрульной службы внутренних войск, «Беркута» охрана общественного порядка из числа тех, кто находился в резерве», - сказал он.

По словам В.МАЕВСКОГО, милиция продолжает работать в усиленном режиме, учитывая опыт предыдущих избирательных кампаний. В частности, в Киеве охрану общественного порядка будут обеспечивать более 300 патрулей, а в целом по Украине – более 7 тысяч.

В то же время, по словам В.МАЕВСКОГО, в настоящее время свыше 70 тыс. работников правоохранительных органов продолжают нести службу возле избирательных участков.