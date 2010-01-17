Шуфрич возмущен Луценко: «Я попросил бы Юру, пусть язык засунет...»

Народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ заявляет о вмешательстве правоохранительных органов в избирательный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в штабе кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА.

Н.ШУФРИЧ подчеркнул, что министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО делает заявления, не отвечающие законодательству.

Он подчеркнул, что подчиненные Ю.ЛУЦЕНКО требуют в избирательных комиссиях списки граждан, которые хотят проголосовать на дому. По его словам, это нарушение законодательства Украины и вмешательство в избирательный процесс.

Н.ШУФРИЧ порекомендовал Ю.ЛУЦЕНКО не делать политических заявлений: «Я попросил бы Юру, пусть он язык засунет, точнее, держит там, где он должен быть».

Говоря о дальнейшей судьбе министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, Н.ШУФРИЧ сказал, что эта избирательная кампания может закончиться «смешно с одной стороны, но не интересно для него».

«Он может остаться в милиции по завершению президентской кампании, но уже в другом качестве, приблизительно в том, в каком он находился в полицейском участке Франкфуртского аэропорта, но в Украине ему не удастся спрятаться за дипломатический иммунитет и прикрыть себя», - подчеркнул Н.ШУФРИЧ.