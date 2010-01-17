ЦИК назвал окончательный процент «надомников»
18:10, 17 января 2010Общество
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«Это нормальный средний процент»
Сегодня на выборах Президента Украины на дому будут голосовать 3,28% избирателей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на пресс-конференции член Центральной избирательной комиссии Татьяна ЛУКАШ.
По ее словам, это окончательные данные, которые поступили в ЦИК.
Т.ЛУКАШ отметила, что это данные по состоянию на 11.00 17 января, а подача заявлений о голосовании избирателями на дому закончилась в субботу, 16 января.
«Это нормальный средний процент, который наблюдается на всех выборах», - сказала Т.ЛУКАШ.
Она отметила, что не оправдались заявления некоторых политических сил о том, что количество голосующих на дому достигнет 10%.
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