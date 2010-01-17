В Крыму уже не хватило бюллетеней

Около 330 жителей поселка Научный в Бахчисарайском районе Крыма не смогут проголосовать на выборах Президента Украины из-за нехватки бюллетеней.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН по телефону заместитель председателя избирательной комиссии участка №101 (округ №10) Сергей НАЗАРОВ.

По его словам, это произошло из-за неточностей в списках.

В уточненный список, который прислал орган ведения Государственного реестра избирателей, были внесены 411 человек, хотя в поселке числятся около 750.

«На основании этого списка нам выдали 420 бюллетеней. Бюллетени закончились в 14.45. Люди приходят и приходят, давать им больше нечего», - сказал С.НАЗАРОВ.

По его словам, сейчас члены комиссии составляют «образец жалобы на реестр и Центральную избирательную комиссию».