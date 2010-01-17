Луценко вернулся в кресло министра

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что ни один работник милиции не был и не будет втянут в избирательный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил вчера на пресс-конференции в Киеве.

«Ни один работник милиции, который носит погоны, не был втянут в политику, не проводил агитацию», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив при этом, что за все время предвыборной кампании только один полковник крымской милиции проводил агитацию среди своих коллег за одного из кандидатов, за что и был уволен из органов внутренних дел.

«Я абсолютно спокоен, что и в этот раз, как и в 2006-м году, милиция будет на высоте, и мы не допустим незаконной поддержки со стороны милиции кого-либо из кандидатов», - заверил он, добавив, что с 16 января его отпуск закончен и он, в том числе и 17-го, постоянно будет находиться на работе и готов принимать и соответствующим образом реагировать на любую информацию о нарушениях во время избирательного процесса.