Прокурор Харькова требует немедленно убрать агитацию с улиц

Сегодня прокурор Харькова Евгений ПОПОВИЧ послал предписание городскому председателю Михаилу ДОБКИНУ о необходимости немедленно убрать агитационные материалы с улиц города.

Как передает корреспондент УНИАН, информацию об этом опубликовали большинство местных информагентств, некоторые из них разместили на своих сайтах фотокопии предписания, а также многочисленные фотографии больших рекламных полотен рекламы на домах Харькова.

В документе отмечается, что в ходе проверки в городе установлены факты размещения агитационных плакатов «одного из кандидатов на должность Президента Украины», указывается конкретный адрес.

Прокурор требует от городского председателя «немедленно принять меры относительно устранения обнаруженных нарушений законодательства Украины». Такое же требование содержится и в предписании, направленном руководителю коммунального предприятия «Горсвет».