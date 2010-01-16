Участковым комиссиям запрещено использовать штамп "выбыл"

Участковым избирательным комиссиям использовать шамп “выбыл” запрещено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Центральной избирательной комиссии заявил председатель Центризбиркома Владимир ШАПОВАЛ.

“ЦИК направил телеграммы на места, где указано о том, что штамп “выбыл” использовать запрещено”, - сказал В.ШАПОВАЛ. Кроме того, он отметил, что ни один кандидат на пост Президента Украины не был снят ЦИК с регистрации.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Сумской области выявлено свыше 8 тысяч избирательных бюллетеней, на который напротив фамилии Анатолия ГРИЦЕНКО поставлен штамп “выбыл”. Штаб кандидата также заявляет, что такие бюллетени были обнаружены в Киеве и в Луганскйо области.