В день выборов ветер будет преимущественно восточным

17 января на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 12-17°, днем 8-13° мороза, в южных областях и в Закарпатье ночью 7-12°, днем 3-8° мороза, в Крыму ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

В Киевской области сохранится облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью будет колебаться от 12 до 17° мороза, днем 8-13° мороза; в Киеве ночью 13-15°, днем около 10° мороза.