Милиция обещает деньги за информацию о расхитителях лифтов

Руководство Мелитопольского горотдела милиции намерено выплачивать денежные премии за информацию о расхитителях лифтового оборудования.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника ГУ МВД Украины в Запорожской области - начальник Мелитопольского горотдела милиции Степан ГРИГОРЬЕВ, соответствующее решение принято в связи с ростом на территории города числа фактов расхищения лифтового оборудования (в частности трансформаторов для запуска лифтов, которых с середины ноября 2009г. похищено в Мелитополе уже более 20 шт.).

"Денежная премия будет выплачиваться любому, кто предоставит достоверную информацию о личности и местонахождении злоумышленников, осуществляющих хищения лифтового оборудования. Размер такой премии будет определяться в зависимости от степени ценности полученной информации, но однозначно будет составлять не менее 1 000 грн.", - сообщил С.ГРИГОРЬЕВ.