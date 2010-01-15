Процесс над Демьянюком снова прерван
12:21, 15 января 2010Общество
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Подсудимый устал
|На архивном снимке 1993 года Иван Демьянюк возвращается в США после оправдания в Израиле
Как и в начале декабря 2009 года, когда суд был приостановлен на две недели, поводом послужило плохое состояние здоровья подсудимого. По словам представителей земельного суда Мюнхена, И.ДЕМЬЯНЮК жаловался на стеснение в груди, головную боль и усталость.
Ожидается, что процесс возобновится уже во вторник, 19 января.
Как сообщал УНИАН, суд над И.ДЕМЬЯНЮКОМ начался 30 ноября 2009 года, хотя адвокаты настаивали, что их подзащитный слишком стар и слаб, чтобы вынести процесс. Тем не менее, медицинская экспертиза признала его в достаточной степени здоровым, чтобы присутствовать на суде.
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