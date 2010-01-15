Процесс над Демьянюком снова прерван

Проходящий в Мюнхене процесс над 89-летним Джоном (Иваном) ДЕМЬЯНЮКОМ, которого обвиняют в причастности к убийству 27900 заключенных концлагеря Собибор, 14 января был прерван во второй раз, сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство DPA.

Как и в начале декабря 2009 года, когда суд был приостановлен на две недели, поводом послужило плохое состояние здоровья подсудимого. По словам представителей земельного суда Мюнхена, И.ДЕМЬЯНЮК жаловался на стеснение в груди, головную боль и усталость.

Ожидается, что процесс возобновится уже во вторник, 19 января.

Как сообщал УНИАН, суд над И.ДЕМЬЯНЮКОМ начался 30 ноября 2009 года, хотя адвокаты настаивали, что их подзащитный слишком стар и слаб, чтобы вынести процесс. Тем не менее, медицинская экспертиза признала его в достаточной степени здоровым, чтобы присутствовать на суде.