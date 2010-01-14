БЮТ: в забастовке транспорта в Харькове виноваты местные власти

Ответственность за финансово-экономическую деятельность харьковского «Горэлектротранса» в полной мере несет городская власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Украины от БЮТ Валерий КАМЧАТНЫЙ сегодня на пресс-конференции в Харькове.

«Предприятие «Горэлектротранс» - оно коммунальное предприятие, и полную ответственность за финансово-экономическую деятельность «Горэлектротранса» несет, безусловно, в первую очередь, городская власть», - отметил он.

В.КАМЧАТНЫЙ подчеркнул, что задолженность правительства существует перед всеми горэлектротрансами страны, но средства, которые должно возместить правительство, - не «зарплаты».

«Эти деньги обычно, они так называемые клиринговые, они использовались как взаимозачеты при оплате энергоносителей и пр., то есть не как живые деньги, зарплаты», - сказал В.КАМЧАТНЫЙ.

По словам народного депутата, руководство «Горэлектротранса» Харькова не просчитало финансовый план предприятия, чем вызвало осложнение в его работе.

«Городская власть, которая не осуществила полностью необходимый комплекс мероприятий по наполнению кассы «Горэлектротранса», сегодня не вправе перекладывать ответственность на правительство ТИМОШЕНКО, которое якобы задолжало по заработной плате», - резюмировал В.КАМЧАТНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 11 января работники Харьковского КП «Горэлектротранс» начали забастовка - на маршрут не вышел ни один трамвай и ни один троллейбус. В центре Харькова вблизи городского совета остановились около 30 трамваев, после чего под стенами мэрии водители и кондукторы провели митинг с требованиями немедленной выплаты зарплаты и увольнения руководителя предприятия Сергея ПОЧЕПЕЦКОГО.

13 января работники прекратили забастовку, поскольку им была начислена зарплата. Выплачивается задолженность с конца июля по ноябрь 2009 года, сообщили в профкоме предприятия.

Ранее, в октябре 2009 года, коллектив КП «Горэлектротранс» проводил бессрочную акцию с требованиями выплаты задолженности по зарплате, которая была приостановлена после частичных выплат, смены руководителя предприятия (новым руководителем был назначен С.ПОЧЕПЕЦКИЙ) и обещаний городской власти принять меры для нормализации ситуации.

Еще одна акция протеста работников «Горэлектротранса» была проведена в сентябре 2009 года.