МИД ищет украинцев на Гаити
12:40, 13 января 2010Общество
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Направлен запрос в Посольство Украины на Кубе
Министерство иностранных дел Украины выясняет информацию, есть ли среди погибших или пострадавших во время землетрясения на Гаити граждане Украины.
Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Валерий ДЖИГУН.
“МИД направило запрос в Посольство Украины на Кубе для выяснения, есть ли среди пострадавших украинские граждане”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, на острове Гаити, в Карибском бассейне Атлантического океана, зафиксировано землетрясение магнитудой 7 баллов. Есть разрушение, есть погибшие и раненые, но достоверных сведений об их количестве пока не поступало. По предварительным данным, под завалами могут находиться тысячи людей. Объявлено предупреждение о возникновении цунами.
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