МИД ищет украинцев на Гаити

Министерство иностранных дел Украины выясняет информацию, есть ли среди погибших или пострадавших во время землетрясения на Гаити граждане Украины.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Валерий ДЖИГУН.

“МИД направило запрос в Посольство Украины на Кубе для выяснения, есть ли среди пострадавших украинские граждане”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на острове Гаити, в Карибском бассейне Атлантического океана, зафиксировано землетрясение магнитудой 7 баллов. Есть разрушение, есть погибшие и раненые, но достоверных сведений об их количестве пока не поступало. По предварительным данным, под завалами могут находиться тысячи людей. Объявлено предупреждение о возникновении цунами.