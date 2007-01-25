“Людмила” не занималась рейдерством на Черкащине
14:59, 25 января 2007Общество
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Аграриев обвинили беспочвенно
7 декабря прошлого года на сайте УНИАН был распространен пресс-релиз „Вопиющие факты рейдерства в Черкасской области”, при публикации которого были допущены ряд неточностей. Опровергается такая информация пресс-релиза:
“Участники пресс-конференции отметили, что первые факты рейдерства начались еще полтора года тому назад. На протяжении этого времени в Монастирищинском районе Черкасской области основатели предприятия «Людмила», пользуясь несовершенством украинского законодательства и при поддержке местной власти, начали активно присваивать сельскохозяйственные паи. Кроме того, они силовыми методами захватили несколько прибыльных предприятий”.
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