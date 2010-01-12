В Севастополе ждут приезда Тимошенко

В Севастополе ожидают приезда 14 января в город-герой премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя городской госадминистрации Владимир КАЗАРИН сегодня на брифинге.

«Мы ждем 14 января визит премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Цель ее поездки рабочая: наш ипотечный дом на улице Кесаева, который достраивался за счет средств ипотеки, жилье для города (очевидно, имеется в виду церемония сдачи дома - УНИАН), и на открытие газового дюкера», - сказал он.

По словам В.КАЗАРИНА, «как премьер-министра мы ее сопровождаем, это предписывает порядок, и мы этот порядок исполняем, хотя кто-то может сделать замечание, что она одновременно кандидат в Президенты Украины». «Но она приезжает к нам в рабочее время, в рабочем статусе, не как человек, взявший отпуск для избирательной кампании», - добавил он.

Председатель городской администрации Сергей КУНИЦЫН сегодня на аппаратном совещании также сообщил, что 14 января возможен визит в город премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.