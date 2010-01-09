Из-за непогоды без света - 31 населенный пункт Украины

В трех областях Украины остается обесточенным в результате непогоды 31 населенный пункт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 07:00 9 января в трех областях остается обесточенным 31 населенный пункт.

Без электроснабжения остаются, в частности, в Харьковской области - 18 населенных пунктов, в Полтавской – 11 и в Луганской области - 2 населенных пункта.

Электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.