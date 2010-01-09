На ЮБК произошел камнепад

Обвал камней произошел на 14 километре трассы местного значения Форос – Гончарное на юге Крыма. В субботу начнутся работы по устранению камнепада.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, 8 января поступило сообщение о произошедшем сдвиге камней на дорогу и существующей угрозе последующего обвала. «Камни весом приблизительно по 5 тонн», - отметили спасатели.

«В ходе осмотра места ЧП было принято решение временно перекрыть движение в обе стороны. Работы по устранению обвала будут начаты 9 января», - говорится в сообщении.