В Украине чествуют память Василия Симоненко

Украина вспоминает известного поэта и журналиста Василия Симоненко, которому исполнилось бы 75 лет, передає Радио "Свобода".

В этом году к юбилею писателя одним из главных подарков его почитателям станет диск с архивными записями авторского исполнения Василием Симоненко своих произведений.

Симоненко стал в свое время одним из первых голосов украинского «шестидесятничества». Он родился на Полтавщине, получил журналистское образование в Киевском университете, а работать поехал на Черкащину. Журналистскую деятельность с литературной совмещал еще со студенческих лет – но при жизни поэта вышел лишь один его сборник «Тишина и гром».

Василий Симоненко умер в 28 лет. По официальной версии – от рака. По другой версии, которую поддерживают его современники, Симоненко просто «много знал».

В 1962 году он вместе с коллегами Аллой Горской и Лесем Танюком обнаружил места захоронения расстрелянных жертв НКВД в Быковне. Об ужасной находке сообщили в горсовет, но вместо следствия, всех трех начали преследовать. Симоненко даже несколько раз жестоко избили. Следствием этого, уверены друзья поэта, и стала его скорая смерть.

Кроме ряда мероприятий в родных Симоненко местах, организаторы обещают: в день рождения поэта его лирика зазвучит «живым» голосом – дополнительным тиражом издадут диск «Лебеди материнства». В него вошли 17 записей авторского исполнения поэтом собственных произведений.

Член общественного комитета по подготовке юбилея Василия Симоненко, президент Национальной радиокомпании Украины Виктор Набруско рассказывает, что аудиозаписи искали в частных коллекциях, поскольку в государственных архивах не оказалось ни одной. «Симоненко был тогда запрещен. Это человек, который абсолютно не вписывался в рамки того времени», – добавляет он.

Мероприятия по случаю 75-летия Василия Симоненко продлятся до 11 января.

В частности на Полтавщини вручат областную литературно-художественную премию имени выдающегося земляка, посетят дом, где родился и жил поэт.

В Черкассах, на здании редакции “Черкаський край”, где когда-то работал Симоненко, установили мемориальную доску. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая Томенко, который участвует в мероприятиях. Отремонтирован сам дом.

“Наконец Черкащина сделала весомый шаг популяризации известного украинского поэта, и теперь все черкасчане и гости города смогут увидеть здание, откуда началась журналистская деятельность В.Симоненко”, - сказал М.Томенко. По его словам, установка мемориальной доски и ремонт дома стали возможны благодаря активному участию председателя областного совета Владимира ГРЕСЯ.

11 января в Национальной филармонии Украины в Киеве состоится творческий вечер памяти поэта.