Украине назвали ее место в мировом рейтинге качества жизни

Украина занимает 68-е место в мире по уровню качества жизни.

Таковы результаты исследования, обнародованного журналом International Living, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

При составлении рейтинга страны учитываются такие факторы, как стоимость товаров и услуг, экология, безопасность, развлечения и т.д.

Украина набрала 62 из 100 возможных баллов, опередив другие страны постсоветского пространства за исключением прибалтийских республик и Молдовы. В сфере культуры Украина получила от составителей рейтинга 61 балл, в сфере экономики – всего 42 балла, в области свободы слова – только 75 балов из 100 возможных. В то же время в сфере развития инфраструктуры Украина получила 60 балов, в сфере безопасности – 71, климатические условия были оценены в 78 балов.

Лучшей же страной для проживания в пятый раз подряд признали Францию. Также в пятерку лучших попали Австралия, Швейцария, Германия и Новая Зеландия.

Худшими странами для жизни признаны Судан, Йемен и Сомали.