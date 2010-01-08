Погода на завтра: мокрый снег с дождем

Завтра в южной части Украины и в восточных областях существенных осадков не ожидается. На остальной территории временами снег и мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед.

В Украине временами туманы, на дорогах, кроме южной части, гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в южной части и в Карпатах местами порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в Закарпатье и в южной части ночью 0-5° тепла, днем 5-10°, в Крыму 12-17° тепла.

В Киевской области в субботу ожидается снег и мокрый снег, слабый гололед. Временами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. В Киеве ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.