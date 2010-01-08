В рамках этно-фестиваля пройдет дегустация питьевых медов...

В Луцке 9 января состоится этно-фестиваль «Рождество в Волынской семье - 2010».

Как сообщили в пресс-службе Луцкой мэрии, мероприятие будет проходить на главной площади города - Театральной площади и во Дворце культуры Луцка.

В рамках этно-фестиваля пройдет благотворительная акция «С Рождеством в сердце», в ходе которой будут собраны подарки, деньги для детей-сирот, одиноких пожилых людей.

В центре города состоится театрализованное действо «Волынская Коляда» при участии фольклорных коллективов из разных районов области. Во Дворце культуры - мастер-классы мастеров народного творчества, этнографов, флористов по изготовлению рождественской игрушки, региональный конкурс медоваров «Питьевой мед», дегустация меда и напитков.

В завершение запланировано проведение гражданской акции «Зажги свою Звезду», зажигание свечей от Вифлеемского огня и совместная коляда всех участников рождественского действа.

На протяжении праздника пройдет также выставка-продажа рождественско-обрядовых атрибутов, угощение традиционными рождественскими блюдами.