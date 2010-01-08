Сотрудник валютного пункта застрелил нападавшего
01:55, 08 января 2010Общество
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Сообщение из Польши
Один человек погиб в четверг вечером во время нападения на обменный пункт валюты в торговом центре "Ополянин" в городе Ополе на юге Польши, второй нападавший тяжело ранен, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя местной полиции.
По ее словам, "погиб один из нападавших на обменный пункт. В нападении участвовали четыре человека, первым огонь открыл сотрудник обменного пункта валюты".
Других подробностей полиция не сообщает, ссылаясь на тайну следствия. На месте работает специальная следственная группа комендатуры воеводской полиции.
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