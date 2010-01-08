Сотрудник валютного пункта застрелил нападавшего

Один человек погиб в четверг вечером во время нападения на обменный пункт валюты в торговом центре "Ополянин" в городе Ополе на юге Польши, второй нападавший тяжело ранен, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя местной полиции.

По ее словам, "погиб один из нападавших на обменный пункт. В нападении участвовали четыре человека, первым огонь открыл сотрудник обменного пункта валюты".

Других подробностей полиция не сообщает, ссылаясь на тайну следствия. На месте работает специальная следственная группа комендатуры воеводской полиции.