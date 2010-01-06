Асадчев: Тимошенко разрушила одно из лучших казначейств Европы

Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ заявляет, что область через суд будет добиваться возвращения средств c казначейских счетов.

Как передает корреспондент УНИАН, пресс-секретарь губернатора Евгений ЛОПУШИНСКИЙ заявил, что только по областному бюджету эта цифра достигает почти 50 млн. грн., из-за чего не был профинансирован целый ряд жизненно необходимых расходов.

"Политика правительства привела к разрушению института, который считался одним из лучших не только в Украине, но и Европе, - Государственного казначейства. Блокировка казначейских счетов в конце бюджетного года привела к тому, что органы власти не смогли профинансировать стратегически важные расходы и освоить средства, предусмотренные в бюджете на строительство, образование, медицину и другие отрасли. Поэтому сразу по завершению праздников управления областной государственной администрации подготовят судебные иски, и в судебном порядке будут добиваться возвращения средств, которые принадлежат им согласно закону Украины "О государственном бюджете", - отметил В.АСАДЧЕВ.

В частности, по его словам, исковое заявление подготовит Управление капитального строительства ОГА, которое едва ли не больше всех пострадало вследствие блокирования казначейских счетов.

Кроме того, областная госадминистрация рекомендовала органам местного самоуправления Полтавской области подготовить аналогичные исковые заявления, чтобы вернуть принадлежащие им по закону средства.