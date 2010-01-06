Экипаж «Арианы» в полдень должен прибыть в Одессу

Члены экипажа судна “Ариана” сегодня в полдень прибудут в Одессу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, сегодня в 6.00 по местному времени из аэропорта города Салала (Султанат Оман) в Украину вылетел специальный самолет, на борту которого находятся освобожденные из пиратского плена украинские моряки с судна “Ариана” и члены сопровождающей делегации. В аэропорту их провожали украинские дипломаты и представители органов местной власти.

По поручению министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО, Департамент консульской службы, дипломаты Посольства Украины в Саудовской Аравии провели в оманскому порту Салала все необходимые организационные мероприятия для успешного возвращения украинских моряков на Родину.

Самолет должен прибыть в аэропорт города Одесса сегодня, 6 января, ориентировочно в 11.50 по киевскому времени.