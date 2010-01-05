Тимошенко: через несколько лет мы забудем о льготных очередях

В течение ближайших нескольких лет все льготные категории населения будут обеспечены социальным жильем, заявляет премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщает Правительственный портал, общаясь с жителями Могилев-Подольского в ходе рабочей поездки в Винницкую область, она сказала: «Через несколько лет мы забудем о льготных очередях и выдадим квартиры людям, которые еще с советских времен не имеют собственного жилья, в частности, чернобыльцам, инвалидам, многодетным семьям, молодым специалистам».

Премьер-министр отметила, что даже в условиях кризиса правительством было приобретено свыше 6 тысяч квартир для льготных категорий населения.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, эта программа успешно реализуется и в Винницкой области. В частности, сегодня жители поселка Мурованные Куриловцы получили от правительства более 40 квартир в новом доме.

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, правительство нашло оптимальный механизм финансирования льготного жилья. По ее словам, эта модель финансирования полностью пригодна для того, чтобы со второго полугодия 2010 года начать реализацию программы обеспечения молодежи жильем, «когда молодая семья сможет брать кредит на жилье на 25 лет без первого взноса под 5% годовых», - сказала премьер-министр.