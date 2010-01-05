Тимошенко: у власти я или в оппозиции, роста пенсионного возраста не будет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время пребывания с рабочей поездкой в Винницкой области вручила руководителям местной власти в Жмеринке сертификаты на 47 автомобилей скорой помощи и 9 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как сообщает Правительственный портал, она заявила, что модернизация медицины, переоснащение медицинских учреждений – это одна из ее главных задач.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что с начала года работники медицинских учреждений впервые за годы независимости будут получать надбавки к зарплате за стаж работы. Она также заявила, что социальная защита людей – это главный приоритет деятельности правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила: «Пока я у власти или в оппозиции, я никогда не допущу увеличения пенсионного возраста для людей и не буду никогда сокращать пенсии, как это в кризис сделали во многих европейских странах».

Премьер подчеркнула, что и в дальнейшем будет игнорировать «советы» о сокращении расходов за счет увеличения пенсионного возраста и уменьшения пенсий и никогда в жизни этого не допустит.

Ю.ТИМОШЕНКО также поздравила жителей Винницкой области с наступающим Рождеством Христовым и призвала, “чтобы между двумя большими праздниками мы сплотились и построили светлый путь для Украины”.