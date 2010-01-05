Киевский штаб ликвидации снега и гололеда работает круглосуточно

В состав городского штаба по координации работ по ликвидации снежных заносов и гололедицы в Киеве, который работает в круглосуточном режиме, входят 22 городских чиновника.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации №1470 от 29.12.2009 г. и приложению к нему, размещенных на официальном сайте КГГА.

В частности, в состав штаба входят главы районных в Киеве государственных администраций, генеральные директора коммунальных предприятий «Киевпасстранс», «Киевавтодор», коммунального объединения «Киевзеленстрой», начальник КП «Киевский метрополитен», а также по согласию - председатели правлений ОАО «АК «Киевводоканал» и АК «Киевэнерго».

Членами штаба также является: начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, начальник Главного управления контроля за благоустройством г. Киева КГГА, начальник Главного управления транспорта КГГА, и.о. начальника Главного управления коммунального хозяйства КГГА, а также один из и.о. заместителя председателя КГГА. Руководит штабом первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

Согласно распоряжению, главам районных администраций поручено образовать соответствующие районные штабы, а городской штаб, в свою очередь, должен обеспечить с ними взаимодействие.

Кроме того, городской штаб собирает данные об обстановке в Киеве, анализирует и обобщает их, а также осуществляет информирование населения о последствиях и прогнозе развития ситуации, ходе ликвидации снежных заносов и гололедицы и правила поведения в сложившейся ситуации.

В соответствии с распоряжением, в столице должно быть обеспечены: безопасное состояние транспортных магистралей для движения пешеходов и транспорта; очистка от снега остановок общественного транспорта, ливнестоков, тротуаров и посыпка песком промежуточных, конечных остановок; очистка улиц и дорог от снега до бордюров; контроль за приобретением предприятиями и организациями всех форм собственности необходимого количества сыпучих материалов и уборочного инвентаря для создания безопасного движения пешеходов; очистка от снега тротуаров по всей ширине, придомовых территорий и площадок для мусоросборников, с отворачиванием снега к пристволовым кольцам деревьев; недопущение сброса сколотого льда и снега на проезжую часть и на участки зеленых насаждений, а также оперативное реагирование на обращение граждан, поступившие в Саll-центр путем ликвидации снежных заносов и гололедицы. Всем этим, а также привлечением к проведению работ аварийно-спасательных формирований, общественных организаций и отдельных граждан по их согласию, должны заняться главы районных госадминистраций, управления КГГА по контролю за благоустройством, по вопросам торговли и быта, транспорта, коммунального хозяйства, руководители предприятий и организаций всех форм собственности.

Среди прочего, распоряжением предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных работников и техники, вывод необходимого количества работников КП «Киевблагоустройство» для ликвидации снежных заносов и гололедицы.

В свою очередь, Главное финансовое управлению КГГА должен обеспечить погашение задолженности за приобретение горюче-смазочных материалов, песчано-солевой смеси и необходимых химических реагентов и финансирования их дополнительно необходимого приобретения.

Начальнику штаба, первому заместителю председателя КГГА Д.Бассу поручено принять решение об освещении в средствах массовой информации содержания этого распоряжения.