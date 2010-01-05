«Музыкальный парк» в Донецке стоит 30 млн. грн.

В Донецке в этом году начнется строительство городского парка, который будет назван «Музыкальный парк», общей стоимостью 30 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

Парк будет построен ниже мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс», в непосредственной близости к стадиону «Донбасс Арена». Общая стоимость строительства парка составит около 30 млн. грн., из них на посадочный материал предусматривается затратить 3 млн. грн, на полив, водопровод и сток воды – 3,6 млн. грн. и освещение парка - 1 млн. грн.

Финансирование данного проекта будет вестись из трех источников, среди которых деньги местного бюджета, экологического фонда города и спонсорские деньги.

В парке будет построен амфитеатр, детские площадки, фонтаны и будет звучать музыка.