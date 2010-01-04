Севастополь получил 11,7 млн. грн. российских денег, но...

Севастополь под Новый год получил 11,7 млн. грн. «российских» денег, по линии участия РФ в социально-экономическом развитии города в связи с пребыванием на его территории воинских формирований и частей ЧФ РФ, но 7 млн. грн. из них пришлось возвратить в госбюджет как нереализованные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Мирослав САГАЙДАК на сегодняшнем брифинге для журналистов. По информации представителя руководства города, «все проплаты были осуществлены в ночь с 30 на 31 декабря, казначейство работало до 4-х утра 31 числа, и все платежи, которые были зарегистрированы в нашем казначействе, что касается и местного бюджета, и государственного, в полном объеме были реализованы. За исключением того, что 30 декабря, после 19 часов, пришла дотация от аренды объектов Черноморского флота (очевидно, имеются ввиду средства, которые город ежегодно получает в соответствии с межправительственным соглашением об участии РФ в социально-экономическом развитии Севастополя и других мест базирования ЧФ РФ в Украине - УНИАН), 11,7 млн. грн. были перечислены из Министерства финансов Украины на расчетный счет городской госадминистрации». Как сказал М.САГАЙДАК, «к сожалению, мы не смогли в полном объеме данные деньги реализовать, и пришлось 7 млн. грн. возвратить в госбюджет».

Вместе с тем, как отметил заместитель главы города, «мы сейчас будем работать над тем, чтобы эти 7 млн. грн. возвратить в город, и, тем самым, оплатить работы по тем объектам, которые в плановом порядке проводились в 2009 году».

Как сообщал УНИАН, 29 декабря председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН на итоговой за 2009 год пресс-конференции сообщал: «11 млн. грн., вторая «порция» на развитие города, которые нам перечисляет РФ, нам еще не дошли. Говорят, вроде бы Москва Киеву перечислила, но в казначейство нам на плановые объекты эти деньги не поступили».