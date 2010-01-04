Карпачева предупредила Тимошенко, что Солотвино может уйти под землю

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА требует от премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО принять безотлагательные меры для преодоления катастрофических процессов в зоне Солотвинского рудника.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В связи с обострением аварийной ситуации на государственном предприятии «Солотвинский солерудник» Н.КАРПАЧЕВА обратилась к премьер-министру с представлением по поводу нарушения конституционных прав на жизнь и здоровье пациентов аллергологических больниц и жителей поселка Солотвино Тячевского района Закарпатской области.

По словам Н.КАРПАЧЕВОЙ, производство омбудсмана по этому делу длится полтора года. После того, как специалисты Секретариата Уполномоченного детально, с выездом на место, изучили обстоятельства функционирования лечебных заведений Солотвина, 8 августа 2008 года было внесено представление Уполномоченного по правам человека премьер-министру Украины «О защите конституционных прав двух миллионов больных бронхиальной астмой на надлежащую медицинскую помощь». Благодаря мерам, осуществленным в ответ на данное обращение, Украинская и Закарпатская областная аллергологические больницы продолжают работать до сих пор, в них ежедневно проходят курс лечения около 300 больных. Однако, как было установлено дополнительной проверкой Омбудсмана Украины, вследствие развития аварийной ситуации на руднике и в самом поселке существует реальная угроза жизни и здоровью местных жителей и туристов. В частности, грунтовые воды, постоянно прибывая в шахты, постепенно вымывают соль и увеличивают подземные пустоты. В результате проседания ґрунта образуются карстовые провалы, размеры которых, по данным Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, с начала этого года увеличились местами в 3–5 раз. Наибольшая солотвинская яма достигла 460 метров в длину и 260 – в ширину. Эксперты предупреждают: нет никаких гарантий, что в какой-то момент очередная пустота не поглотит десятки зданий вместе с людьми. В пресс-службе заметили, что, по подсчетам специалистов, реальная опасность нависла над 1200 солотвинцами. Кроме того, стихия надвигается на две общеобразовательные школы, больницу, поликлинику, водоканал, объекты централизованного водоснабжения и водоотвод, линию электросетей, отделение почтовой связи, часть подводного газопровода высокого давления, участок автодороги общегосударственного значения «Мукачево – Рогатин». По предварительным оценкам, лишь на ликвидацию существующих провалов (общий объем – два миллиона кубометров) необходимо 180–200 миллионов гривень. Общая же расчетная стоимость восстановительных работ в Солотвино составляет в настоящее время почти 350 миллионов гривень.

Поэтому Н.КАРПАЧЕВА в представлении к Ю.ТИМОШЕНКО настаивает на осуществлении соответствующими центральными органами исполнительной власти безотлагательных мер по прекращению катастрофических процессов в зоне Солотвинского рудника. Также она предлагает разработать и реализовать государственную программу «Солотвино», предусматривающую осуществление комплекса работ с целью ликвидации экологического бедствия и отселение людей с опасных территорий.