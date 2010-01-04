В Польше большинство украинских заробитчан - женщины

Большинство граждан Украины, которые отправляются на заработки в соседнюю Польшу, это женщины.

Об этом свидетельствует исследование польских экспертов, результаты которого приводит РАР.

Согласно данным исследования, украинки в Польше чаще всего работают домохозяйками, ухаживают за пожилыми людьми и детьми, преподают иностранные языки (главным образом, английский), а также заняты на сезонных сельскохозяйственных работах.

Украинки в среднем работают от восьми до десяти часов в день, зарабатывая от 3,5 до 12 дол. в час.

По данным экспертов, нередко содержание целой семьи в Украине зависит от доходов украинских заробитчан в Польше.

Эксперты отмечают, что женщины из Украины чаще мужчин-соотечественников имеют проблемы с трудоустройством, и поэтому соглашаются на работу ниже своей квалификации.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году минимальная зарплата в Польше составляла около 400 дол., а средняя - около 1 тыс. В Украине минимальная зарплата составляет около 90 долларов, а средняя - 250 дол.