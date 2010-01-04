Экипаж «Арианы» успевает на кутью

Экипаж освобожденного из пиратского плена балкера «Ариана» ориентировочно должен прибыть самолетом в Одессу 6 января.

Об этом УНИАН сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2009 года судно "Ариана" было освобождено после 8 месяцев пребывания в плену сомалийских пиратов. В заложниках находились 24 моряка. За освобождение «Арианы» и украинских граждан судовладелец заплатил выкуп в размере 2,8 млн. дол.

3 января 2010 года “Ариана” стала на рейде в порту Салала Султаната Оман.